У Бразилії заблокували Telegram, це засмутило президента, у якого мільйон підписників

Суд вважає неприпустимим, що компанія Telegram працює на території Бразилії без призначення свого представника

Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораєс ухвалив заблокувати додаток Telegram на запит федеральної поліції. Причина – «ігнорування бразильського законодавства та неодноразове невиконання судових рішень». Про це пише Euronews.

Суд вважає неприпустимим, що компанія Telegram працює на території Бразилії без призначення свого представника, це «абсолютно несумісно з чинним конституційним порядком», заявив суддя.

Мораес дав п'ятиденний термін для Apple, Google та бразильських телефонних компаній, щоб заблокувати Telegram на своїх платформах.

За невиконання рішення їм загрожує штраф у 100 тисяч реалів (близько 20 тисяч євро).

Суддя постановив, що «повне та повне призупинення діяльності Telegram в Бразилії буде зберігатися до тих пір, поки не будуть виконані судові рішення, винесені раніше».

Президент Бразилії, у телеграм-каналі якого налічується понад мільйон підписників, назвав рішення судді про блокування месенджера «сумним».

Тим часом, засновник Telegram Павло Дуров приніс владі Бразилії вибачення за проблеми з комунікацією, які призвели до заборони месенджера у країні. Він попросив суд відкласти блокування. Те, що трапилося, Дуров пов'язав з неполадками в роботі електронної пошти.

Раніше голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю «Главкому» порадив українцям не користуватися одним із популярних месенджерів.

Нагадаємо, російський програміст, один із творців і колишній генеральний директор соціальної мережі ВКонтакті, а тепер засновник та генеральний директор месенджеру Telegram Павло Дуров підтримав Україну та потролив російського президента-окупанта Володимира Путіна.



