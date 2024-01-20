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У Британії на аукціоні буде продано вставну щелепу Черчілля (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Британії на аукціоні буде продано вставну щелепу Черчілля (фото)
Протез у золотій оправі поки що оцінено від 5 до 8 тис. фунтів
фото: The Cotswold Auction Company

Разом із зубними протезами на продаж буде виставлено мікрофон, у який Черчілль оголосив про закінчення Другої світової війни

У Британії з аукціону буде продано вставну щелепу прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчілля, яку він використав під час своєї знаменитої промови «Ми боротимемося на пляжах», вимовленої під час Другої світової війни. Про це пише BBC.

«Вставні зуби Черчілля, мабуть, входять до числа найнезвичайніших предметів, які ми колись продавали», – говорить глава аукціонного будинку The Cotswold Auction Company Ліз Пул.

Аукціон відбудеться у місті Челтнем 6 лютого.

Протез у золотій оправі поки що оцінено від 5 до 8 тис. фунтів, проте експерти вважають, що зуби знаменитого прем'єр-міністра продадуть за набагато вищу суму. У 2010 році на аукціоні в Норфолку вони були продані за 15,2 тис. фунтів.

Ці верхні зубні протези – один із небагатьох комплектів (імовірно, їх було чотири), які були виготовлені для Черчілля.

Вони були створені з урахуванням його природної дикції – прем'єр трохи шепелявив. Ці щелепи були настільки важливими, що Вінстон Черчілль завжди мав при собі запасні комплекти.

Цей протез був зроблений на початку Другої світової війни, коли Черчіллю було 65 років.

Черчілль майже все життя відчував проблеми із зубами, він втратив кілька зубів ще в молодості.

З однією зі вставних щелеп Черчілля було поховано, але ще одну, запасну, подарували музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні.

У підписі на стенді в музеї зазначається, що «добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою» для Черчілля.

Разом із зубними протезами на продаж 6 лютого буде виставлено мікрофон, який Черчілль використав під час оголошення про закінчення Другої світової війни. Його орієнтовна вартість становить від 5 до 8 тис. фунтів.

Мікрофон, який Черчілль використав під час оголошення про закінчення Другої світової війни
Мікрофон, який Черчілль використав під час оголошення про закінчення Другої світової війни
фото: The Cotswold Auction Company

Зубні протези Черчілля входять до найдивніших предметів, проданих на аукціоні, але вони не єдина дивина, що пішла з молотка за велику суму.

Як зазначає газета Guardian, на аукціонах також продавалися такі незвичайні речі, як унітаз Джона Леннона (9,5 тис. фунтів у 2010 році), цукрова глазур з весільного торта принца Чарльза та Діани (1,850 фунтів у 2021 році), та біблія Елвіса (59 тис. фунтів у 2012 році).

Теги: музеї аукціон Велика Британія

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