У Британії на аукціоні буде продано вставну щелепу Черчілля (фото)

Протез у золотій оправі поки що оцінено від 5 до 8 тис. фунтів

Разом із зубними протезами на продаж буде виставлено мікрофон, у який Черчілль оголосив про закінчення Другої світової війни

У Британії з аукціону буде продано вставну щелепу прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчілля, яку він використав під час своєї знаменитої промови «Ми боротимемося на пляжах», вимовленої під час Другої світової війни. Про це пише BBC.

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«Вставні зуби Черчілля, мабуть, входять до числа найнезвичайніших предметів, які ми колись продавали», – говорить глава аукціонного будинку The Cotswold Auction Company Ліз Пул.

Аукціон відбудеться у місті Челтнем 6 лютого.

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Протез у золотій оправі поки що оцінено від 5 до 8 тис. фунтів, проте експерти вважають, що зуби знаменитого прем'єр-міністра продадуть за набагато вищу суму. У 2010 році на аукціоні в Норфолку вони були продані за 15,2 тис. фунтів.

Ці верхні зубні протези – один із небагатьох комплектів (імовірно, їх було чотири), які були виготовлені для Черчілля.

Вони були створені з урахуванням його природної дикції – прем'єр трохи шепелявив. Ці щелепи були настільки важливими, що Вінстон Черчілль завжди мав при собі запасні комплекти.

Цей протез був зроблений на початку Другої світової війни, коли Черчіллю було 65 років.

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Черчілль майже все життя відчував проблеми із зубами, він втратив кілька зубів ще в молодості.

З однією зі вставних щелеп Черчілля було поховано, але ще одну, запасну, подарували музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні.

У підписі на стенді в музеї зазначається, що «добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою» для Черчілля.

Разом із зубними протезами на продаж 6 лютого буде виставлено мікрофон, який Черчілль використав під час оголошення про закінчення Другої світової війни. Його орієнтовна вартість становить від 5 до 8 тис. фунтів.

Мікрофон, який Черчілль використав під час оголошення про закінчення Другої світової війни фото: The Cotswold Auction Company

Зубні протези Черчілля входять до найдивніших предметів, проданих на аукціоні, але вони не єдина дивина, що пішла з молотка за велику суму.

Як зазначає газета Guardian, на аукціонах також продавалися такі незвичайні речі, як унітаз Джона Леннона (9,5 тис. фунтів у 2010 році), цукрова глазур з весільного торта принца Чарльза та Діани (1,850 фунтів у 2021 році), та біблія Елвіса (59 тис. фунтів у 2012 році).