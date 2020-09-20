У Британії зафіксували рекордний приріст Covid-19 із травня



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У Великій Британії за добу зафіксовано 4422 випадки коронавірусу

Загалом у Великій Британії від ускладнень коронавірусної хвороби померли більше 41 тисячі заражених

У Великій Британії за добу зафіксовано 4422 випадки коронавірусу, що є максимальним показником із 8 травня, коли за день підтвердили 4649 випадків зараження.

Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я країни, опубліковані в суботу, 19 вересня.

Таким чином, загальне число інфікованих Covid-19 у країні досягло 390 358, з них 41 759 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусної хвороби, в тому числі 27 – за останню добу.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що в країні почалася друга хвиля пандемії коронавірусу Covid-19. При цьому він запевнив, що влада контролює ситуацію.

Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

Так, в Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу.

Також 19 вересня у Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу.

Нагадаємо, в Україні за добу 17 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.