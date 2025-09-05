Головна Світ Соціум
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
12-річний хлопчик потрапив до лікарні
фото із відкритих джерел

12-річний хлопчик потрапив до лікарні після передозування кофеїном із жувальної гумки

У Великій Британії у місті Суїндон стався шокуючий інцидент: 12-річний хлопчик був госпіталізований після того, як з'їв понад 50 жувальних гумок із високим вмістом кофеїну. Як повідомляє його мати Енн-Марі Вілліс, дитина відчула прискорене серцебиття та сильний біль у грудях, що змусило її викликати швидку допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на  Mirror.

Хлопчик на ім'я Олівер Вуд придбав жувальну гумку Furocity, яку рекламує відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі. Одна упаковка цього продукту містить близько 1840 мг кофеїну, що в 20 разів перевищує безпечну добову дозу для дитини. Олівер вжив понад 2000 мг кофеїну, що еквівалентно приблизно 20 чашкам кави.

Після кількох годин під наглядом лікарів стан хлопчика стабілізувався, і його виписали з лікарні. Однак цей випадок став серйозним попередженням для батьків та влади. Мати хлопчика закликає до посилення контролю за продажем таких продуктів і вимагає обов'язкових попереджень, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, в Каїрі 13-річний хлопчик помер у своєму будинку після того, як з’їв три пачки локшини швидкого приготування. Поліція, прибувши на місце, не виявила жодних ознак насильницької смерті. Попереднє розслідування показало, що дитина з’їла локшину недовареною, що могло спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, які й призвели до летального результату. 

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина на Бориспільщині. Семирічний хлопчик вистрілив з рушниці у шестирічну сусідську дівчинку.

Теги: здоров'я дитина

Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
