Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі

12-річний хлопчик потрапив до лікарні після передозування кофеїном із жувальної гумки

У Великій Британії у місті Суїндон стався шокуючий інцидент: 12-річний хлопчик був госпіталізований після того, як з'їв понад 50 жувальних гумок із високим вмістом кофеїну. Як повідомляє його мати Енн-Марі Вілліс, дитина відчула прискорене серцебиття та сильний біль у грудях, що змусило її викликати швидку допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Хлопчик на ім'я Олівер Вуд придбав жувальну гумку Furocity, яку рекламує відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі. Одна упаковка цього продукту містить близько 1840 мг кофеїну, що в 20 разів перевищує безпечну добову дозу для дитини. Олівер вжив понад 2000 мг кофеїну, що еквівалентно приблизно 20 чашкам кави.

Після кількох годин під наглядом лікарів стан хлопчика стабілізувався, і його виписали з лікарні. Однак цей випадок став серйозним попередженням для батьків та влади. Мати хлопчика закликає до посилення контролю за продажем таких продуктів і вимагає обов'язкових попереджень, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

