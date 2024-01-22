«Кадировці» під Мелітополем ледь не розстріляли російських військових (відео)

Чеченці образилися, що військовим на блокпосту не сподобалися їхні документи

Обурені російські пропагандисти закликали стріляти в «кадировців»

Під тимчасово окупованим Мелітополем «кадировці» ледь не розстріляли російських військових.

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Росіянину не сподобалися документи, які показав друг Кадирова та командир чеченського батальйону «Ахмат-Схід» Ваха Хамбулатов – в результаті той вискочив з авто зі зброєю в руках. Крім нього, з автівок вийшли й інші озброєні «кадировці», але до перестрілки справа не дійшла і російського військового лише декілька разів вдарили.

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«Саме за такий російський світ і гинуть сьогодні мобілізовані Путіним російські військові. У цьому світі вони самі є другосортними громадянами, холопами таких ось феодалів. І мріють зробити такими ж холопами ще й українців», – коментують відео у соцмережах.

Конфлікт не лишився непоміченим іншими російськими військовими. Зокрема, пропагандист Єгор Гузенко («Тринадцятий») закликав товаришів по службі розстрілювати «кадировців» та назвав їх «ваххабітами».

Нагадаємо, триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу ППО противника.