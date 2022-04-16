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    У дитячому садку Казані провели «свято» на підтримку війни в Україні (відео)

    Малюків змушували сказати, що війна, яку Росія веде в Україні &ndash; це правильно - У дитячому садку Казані провели «свято» на підтримку війни в Україні (відео)
    Малюків змушували сказати, що війна, яку Росія веде в Україні – це правильно
    фото: скріншот із відео

    Діти віком від 2 до 5 років брали участь у номерах із Z-свастикою

    У дитячому садку в Казані провели «свято» на підтримку війни проти України. Захід влаштувала директор місцевого Центру раннього розвитку.

    Діти віком від 2 до 5 років брали участь у номерах із Z-свастикою, а в залі на це дивилися батьки.

    Малюків змушували сказати, що війна, яку Росія веде в Україні – це правильно.

    Нагадаємо, від початку війни в Україні російські загарбники вбили 200 дітей, а кількість поранених зросла до 360.

    В Офісі генпрокурора зазначили, що 15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро дітей, двоє з яких загинули, серед них – 7-місячний малюк. А 14 квітня на околиці смт Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряда отримав поранення 15-річний хлопець.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ. Він зауважив, що успіхи наших військових на полі бою справді вагомі та історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна президент батьки окупація #stoprussia
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    У дитячому садку Казані провели «свято» на підтримку війни в Україні (відео)