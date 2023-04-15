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Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової
У Дрездені знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни
фото: BILD

У німецькому місті Дрезден знайшли американську авіабомбу часів Другої свтової війни

У Дрездені під час будівельних робіт знайшли американську авіабомбу вагою 250 кілограм. Про це повідомляє BILD. 

Спеціалісти, які приїхали, аби знешкодити бомбу, з'ясували, що вона може вибухнути у будь-який момент. Німецька поліція оточила район та наказали місцевим жителям покинути свої оселі. Загалом евакуювади близько 15 тисяч осіб. 

Бомбу знайшли поблизу залізничних колій, що ведуть на північний захід до міста Фрайталь. Через це низку міжміських та місцевих рейсів скасували, а рух цією гілкою припинили.

Пізніше повідомили, що близько 14:00 співробітники вибухотехнічної служби знешкодили бомбу. У свою чергу, евакуйованим мешканцям дозволили повернутися додому.

До слова, аби розмінувати українські території державі знадобиться $37,4 млрд. 

Нагадаємо, що вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тис. кв км нашої землі. У свою чергу, в Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування, а уряд також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

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Теги: розмінування поліція Дрезден

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