У Джанкої невідомі підірвали авто російського військового

Вибухівку заклали під машину

У Джанкої підірвано автомобіль російського військового. За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася – імовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

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За словами джерел видання, невідомі прикріпили до днища «Шевроле-Авео» військовослужбовця контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних елементів ураження у бомбі використано не було.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку було вибито скло на першому поверсі.

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Раніше з'явився новий супутниковий знімок наслідків атаки на штаб Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

До слова, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі вкотре прогриміли вибухи.

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