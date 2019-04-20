У Франції назвали нову версію пожежі в Нотр-Дамі



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Нотр-Дам де Парі під час пожежі у понеділок

Слідчі з'ясовують, чи була пожежа в соборі пов'язана з комп'ютерним збоєм або з неправильною роботою тимчасових ліфтів

Збій в комп'ютерній системі міг призвести до пожежі в Нотр-Дам де Парі у столиці Франції.

Про це сказав настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові, повідомляє Associated Press.

«Можливо, ми дізнаємося, що сталося (у соборі перед пожежею, - ред.) через два-три місяці», - сказав він.

Слідчі з'ясовують, чи була пожежа в соборі пов'язана з комп'ютерним збоєм або з неправильною роботою тимчасових ліфтів, які використовувалися під час ремонтних робіт.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.