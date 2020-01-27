МОЗ Китаю: коронавірус можуть передавати люди без симптомів



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У носіїв вірусу можуть не проявлятися симптоми, що значно ускладнює боротьбу з його поширенням

Інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів

Зараження коронавірусом може відбуватися вже на стадії інкубаційного періоду, який триває від одного дня до двох тижнів.

Про це на пресконференції в Пекіні розповіла голова Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей, повідомляє BBC.

За її словами, інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів. І вже тоді інфіковані можуть передавати його іншим людям, чого не було під час епідемії тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2002-2003 роках.

Таким чином, у носіїв вірусу можуть навіть не проявлятися симптоми, що значно ускладнює боротьбу з його поширенням.

За минулу добу кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла більш ніж на 700 осіб, а кількість померлих наразі становить 80 осіб.

Нагадаємо, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Також повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.