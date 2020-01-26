Спалах коронавірусу: перед ізоляцією Ухань встигли покинути п’ять млн жителів
За останніми даними, всього в Ухані 2,7 тис. людей перебувають під медичним наглядом
Від'їзд жителів був викликаний, як побоюваннями через коронавірус, так і наближенням Нового року за місячним календарем
З китайського міста Ухань, епіцентру поширення коронавірусу, виїхали п’ять млн жителів перш, ніж влада встигла ізолювати місто.
Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на мера міста Чжоу Сяньвана.
Мер припустив, що від'їзд жителів був викликаний, як побоюваннями через коронавірус, так і наближенням Нового року за місячним календарем.
У підсумку в Ухані залишилися близько дев'яти млн людей.
За останніми даними, всього в Ухані 2,7 тис. людей перебувають під медичним наглядом, влада очікує підтвердження ще близько тисячі випадків зараження. Всього на 26 січня, в місті було зареєстровано 533 випадки зараження коронавірусом
Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.
До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.
Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.
До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.
Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.