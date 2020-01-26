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    У світі

    Спалах коронавірусу: перед ізоляцією Ухань встигли покинути п’ять млн жителів

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    <p>За останніми даними, всього в Ухані 2,7 тис. людей перебувають під медичним наглядом</p> - Спалах коронавірусу: перед ізоляцією Ухань встигли покинути п’ять млн жителів

    За останніми даними, всього в Ухані 2,7 тис. людей перебувають під медичним наглядом

    Від'їзд жителів був викликаний, як побоюваннями через коронавірус, так і наближенням Нового року за місячним календарем

    З китайського міста Ухань, епіцентру поширення коронавірусу, виїхали п’ять млн жителів перш, ніж влада встигла ізолювати місто.

    Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на мера міста Чжоу Сяньвана.

    Мер припустив, що від'їзд жителів був викликаний, як побоюваннями через коронавірус, так і наближенням Нового року за місячним календарем.

    У підсумку в Ухані залишилися близько дев'яти млн людей.

    За останніми даними, всього в Ухані 2,7 тис. людей перебувають під медичним наглядом, влада очікує підтвердження ще близько тисячі випадків зараження. Всього на 26 січня, в місті було зареєстровано 533 випадки зараження коронавірусом

    Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

    До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

    Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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