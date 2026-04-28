Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Невідомий об’єкт, схожий на дрон, упав на багатоповерхівку в Кишиневі

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Підозрілий об’єкт, що пошкодився після удару об дах, перевірили вибухотехніки
фото: поліція Молдови (удосконалене за допомогою ШІ)

У столиці Молдови Кишиневі на даху багатоповерхового будинку виявили об’єкт, схожий на безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Молдови.

За даними правоохоронців, повідомлення про підозрілий об’єкт надійшло від місцевого жителя. Після цього на місце прибули спеціалісти вибухотехнічного підрозділу, які оточили територію та розпочали перевірку.

У цілях безпеки мешканців верхніх поверхів будинку тимчасово евакуювали. Попередньо встановлено, що об’єкт зазнав пошкоджень після удару об дах будівлі.

Наразі його досліджують експерти, які мають встановити походження та можливу загрозу. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини інциденту.

З початку повномасштабної війни Молдова зафіксувала щонайменше 54 випадки порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками. Інциденти охоплювали різні регіони країни, включно з Придністров’ям. У низці випадків на території знаходили уламки дронів із вибухівкою.

У зв’язку з цим МЗС Молдови неодноразово викликало російських дипломатів, а всі інциденти системно документують і аналізують для оцінки загроз безпеці.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

Теги: Молдова дрон евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua