Невідомий об’єкт, схожий на дрон, упав на багатоповерхівку в Кишиневі

Підозрілий об’єкт, що пошкодився після удару об дах, перевірили вибухотехніки

Мешканців верхніх поверхів евакуювали, об’єкт перевіряють вибухотехніки

У столиці Молдови Кишиневі на даху багатоповерхового будинку виявили об’єкт, схожий на безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Молдови.

За даними правоохоронців, повідомлення про підозрілий об’єкт надійшло від місцевого жителя. Після цього на місце прибули спеціалісти вибухотехнічного підрозділу, які оточили територію та розпочали перевірку.

У цілях безпеки мешканців верхніх поверхів будинку тимчасово евакуювали. Попередньо встановлено, що об’єкт зазнав пошкоджень після удару об дах будівлі.

Наразі його досліджують експерти, які мають встановити походження та можливу загрозу. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини інциденту.

З початку повномасштабної війни Молдова зафіксувала щонайменше 54 випадки порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками. Інциденти охоплювали різні регіони країни, включно з Придністров’ям. У низці випадків на території знаходили уламки дронів із вибухівкою.

У зв’язку з цим МЗС Молдови неодноразово викликало російських дипломатів, а всі інциденти системно документують і аналізують для оцінки загроз безпеці.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.