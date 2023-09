Міністр Федоров дозволив публікувати приватну переписку з Ілоном Маском

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що офіційно дає дозвіл на публікацію своєї переписки з американським бізнесменом Ілоном Маском у біографічній книзі Волтера Айзексона про Маска. Про це міністр Федоров повідомив у соціальних мережах.

«Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень з Ілоном Маском у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу», – написав Михайло Федоров.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him 😉 Honestly, I’m looking forward to the book.