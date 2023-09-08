Міністр Федоров дозволив публікувати приватну переписку з Ілоном Маском

Михайло Федоров заявив, що офіційно дає дозвіл на публікацію своєї переписки з американським бізнесменом Ілоном Маском

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що офіційно дає дозвіл на публікацію своєї переписки з американським бізнесменом Ілоном Маском у біографічній книзі Волтера Айзексона про Маска. Про це міністр Федоров повідомив у соціальних мережах.

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«Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень з Ілоном Маском у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу», – написав Михайло Федоров.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him 😉 Honestly, I’m looking forward to the book. Будь ласка, читайте текст після реклами September 8, 2023

Раніше видання Financial Times повідомило, американський мільярдер, засновник Tesla, Space X та власник соцмережі X Ілон Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.

Зі свого боку у коментарі FT Федоров заявив, що йому не було відомо про те, що Уолтер Айзексон отримав і опублікував приватну переписку в біографії Маска.

«Це не дуже красиво. Я ніколи не оприлюднював і не розповідав про наше листування публічно», – сказав Федоров.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.