У Єгипті на референдумі дозволили чинному президенту керувати країною до 2030 року



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11% учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі

89% єгиптян проголосували за зміни до конституції, що передбачають розширення повноважень президента

У Єгипті на референдумі громадяни підтримали зміни до конституції, що передбачають розширення повноважень президента Абделя Фаттаха ас-Сісі.

Про це повідомляє DW.

«Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 23 квітня, результатами триденного референдуму близько 89% тих, хто проголосував, схвалили збільшення повноважень чинного глави держави», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що 11% учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі.

За даними голови Національної виборчої комісії Лашина Ібрагіма, явка на референдумі становила понад 44 відсотки. Загалом у Єгипті право голосу мають близько 62 мільйонів громадян.

Голова відомства також наголосив на «демократичному» характері волевиявлення.

Натомість представники правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) вказали на «невільні й протиправні умови» під час проведення референдуму. Правозахисники також висловили побоювання щодо подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні. У HRW переконані, що зміни до конституції за результатами волевиявлення лише «посилять утиски» та призведуть до ще більшого авторитаризму у країні.

Сам ас-Сісі у Twitter подякував громадянам за довіру та підтримку.

Схвалені парламентом поправки вносяться до майже 20 статей Основного закону Єгипту. Серед іншого передбачається збільшення терміну президентства з чотирьох до шести років. Тобто, нинішній термін 64-річного ас-Сісі завершиться 2024 року. Крім того, нововведення дозволяють чинному президентові висувати свою кандидатуру на виборах і на третій термін. Потенційно це дозволить ас-Сісі очолювати країну до 2030 року. Крім того, зросте й вплив президента на сферу юстиції.

Більш того, зміни до конституції значно розширюють повноваження військових. Приміром, відтепер цивільні громадяни можуть постати перед військовими трибуналами.

Як відомо, 2013 року армія на чолі з ас-Сісі повалила першого демократично обраного президента Єгипту - ісламіста Мухаммеда Мурсі. Наступного року ас-Сісі обрали президентом. Тоді за нього проголосувало понад 90 відсотків виборців. Приблизно з таким самим результатом ас-Сісі переобрали 2018 року.