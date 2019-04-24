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    У світі

    У Єгипті на референдумі дозволили чинному президенту керувати країною до 2030 року

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    11% учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі - У Єгипті на референдумі дозволили чинному президенту керувати країною до 2030 року
    11% учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі

    89% єгиптян проголосували за зміни до конституції, що передбачають розширення повноважень президента

    У Єгипті на референдумі громадяни підтримали зміни до конституції, що передбачають розширення повноважень президента Абделя Фаттаха ас-Сісі.

    Про це повідомляє DW.

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    «Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 23 квітня, результатами триденного референдуму близько 89% тих, хто проголосував, схвалили збільшення повноважень чинного глави держави», - йдеться у повідомленні.

    Водночас зазначається, що 11% учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі.

    За даними голови Національної виборчої комісії Лашина Ібрагіма, явка на референдумі становила понад 44 відсотки. Загалом у Єгипті право голосу мають близько 62 мільйонів громадян.

    Голова відомства також наголосив на «демократичному» характері волевиявлення.

    Натомість представники правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) вказали на «невільні й протиправні умови» під час проведення референдуму. Правозахисники також висловили побоювання щодо подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні. У HRW переконані, що зміни до конституції за результатами волевиявлення лише «посилять утиски» та призведуть до ще більшого авторитаризму у країні.

    Сам ас-Сісі у Twitter подякував громадянам за довіру та підтримку.

    Схвалені парламентом поправки вносяться до майже 20 статей Основного закону Єгипту. Серед іншого передбачається збільшення терміну президентства з чотирьох до шести років. Тобто, нинішній термін 64-річного ас-Сісі завершиться 2024 року. Крім того, нововведення дозволяють чинному президентові висувати свою кандидатуру на виборах і на третій термін. Потенційно це дозволить ас-Сісі очолювати країну до 2030 року. Крім того, зросте й вплив президента на сферу юстиції.

    Більш того, зміни до конституції значно розширюють повноваження військових. Приміром, відтепер цивільні громадяни можуть постати перед військовими трибуналами.

    Як відомо, 2013 року армія на чолі з ас-Сісі повалила першого демократично обраного президента Єгипту - ісламіста Мухаммеда Мурсі. Наступного року ас-Сісі обрали президентом. Тоді за нього проголосувало понад 90 відсотків виборців. Приблизно з таким самим результатом ас-Сісі переобрали 2018 року.

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