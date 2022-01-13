У Євросоюзі заборонили робити кольорові татуювання

Працівники індустрії тату незадоволені забороною та сподіваються на альтернативу

За даними Європейського хімічного агентства, близько чотирьох тисяч хімікатів у складах фарб для тату несуть потенційну небезпеку здоров'я

У Європейському Союзі з 4 січня набула чинності заборона використання кольорових пігментів для татуювань через небезпечні хімікати, що містяться у фарбах для тату. Про це повідомляє DW.

За даними Європейського хімічного агентства (ECHA), близько чотирьох тисяч хімікатів у складах фарб для тату несуть потенційну небезпеку здоров'ю. Вони можуть викликати рак та генетичні мутації

Постачальники пігментів обіцяли до кінця 2021 року зробити чорнило безпечним, але не виконали обіцянку.

У списку заборонених пігментів опинилися Blue 15 та Green 7, які входять до складу більшості чорнил для тату.

Зазначається, що працівники індустрії тату незадоволені забороною та сподіваються на альтернативу.

Як раніше повідомлялося, співробітники київського тату-салону Tattoo-lamarch Studio минулого місяця привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання. Тату-майстри вирішили похизуватися своєю ідеєю на сторінці салону в Instagram, виклавши відповідні світлини.

Це викликало хвилю обурення серед українців.

Тако, в Одесі активісти розмалювали червоною фарбою фасад тату-салону Tattoo Lamarch Studio через те, що їхні київських колеги хотіли зробити наколки свині.

Згодом стало відомо, що поліція візьметься за тату-майстрів, що збиралися робити татуювання свині.