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    У Казахстані пропонують стріляти в людей дротиками з вакциною проти ковіду

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    Напевно, це найефектніший спосіб, який поки вигадали у світі - У Казахстані пропонують стріляти в людей дротиками з вакциною проти ковіду
    Напевно, це найефектніший спосіб, який поки вигадали у світі
    Фото з відкритих джерел

    Щоправда, невідомо, як збираються відрізняти вакцинованих від невакцинованих

    Стривожені відмовою деяких громадян вакцинуватися проти Covid-19, група медиків-інфекціоністів направила в приймальню мусульманського громадського діяча М. Телібекова пропозицію використовувати щодо несвідомих людей радикальні методи впливу. Про це розповідає Центральноазійський інформаційний портал News-Asia.

    Зокрема, казахські інфекціоністи вважають виправданим дистанційне вакцинування, суть якого полягає в стрільбі спеціальними дротиками, начиненими вакциною. Як аналог, наводиться метод присипляння диких тварин. Стріляючи з арбалетів на міських вулицях у злісних антиваксерів, можна домогтися 100-відсоткової вакцинації, впевнені новатори.

    «Коли суспільство перебуває в критичному стані й нависла реальна загроза життю та здоров'ю мільйонів людей, порушення громадянських прав виправдане. Якщо люди деколи поводяться, як дикі тварини, а не розумні істоти, то і ставлення до них має бути відповідним», – вважають прихильники екстремальних заходів.

    Якщо зазначена ідея буде прийнята до реалізації, то в недалекому майбутньому на міських вулицях з'являться спеціально навчені «мисливці». Озброївшись арбалетами, вони будуть на відстані «відстрілювати» дротиками-вакцинами всіх, хто не бажає вакцинуватися добровільно.

    Телібеков обіцяв уважно вивчити пропозицію і представити на суд громадськості.

    Нагадаємо, раніше казахстанські урядовці озвучили плани випуску власної вакцини проти коронавірусу. За їх словами, це повʼязано з тим, що вакцину виробництва компаній Pfizer/BioNTech тут не розраховують отримати раніше другого півріччя 2021 року.

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    Теги: суд Казахстан вакцинація
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    У Казахстані пропонують стріляти в людей дротиками з вакциною проти ковіду