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У китайське село прилетіли уламки космічної ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У китайське село прилетіли уламки космічної ракети
Ракета Long March 2-C стартувала з космодрому Січан
фото з відкритих джерел

Падіння прискорювача супроводжувалось викидом помаранчевої рідини

У Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія Long March 2-C, яка вивела на орбіту китайсько-французький космічний апарат SVOM. Інцидент стався в суботу, 22 червня. Про це пише видання Мint.

У той день SVOM на ракеті Long March 2-C стартував з космодрому Січан, що в провінції Сичуань. Після нетривалого польоту прискорювач ракети відділився і почав падати, а апарат успішно продовжив свій шлях.

Як пише видання Spacenews, упав розгінний блок рентгенівського телескопа, виведеного на орбіту. Сам запуск пройшов успішно, але, ймовірно, в розрахунках точки падіння відбулася помилка.

Падіння прискорювача супроводжувалось викидом помаранчевої рідини, ймовірно це паливо.

Частина ракети дійсно вибухнула в лісистій місцевості, але жертв не було.

Частина ракети-носія
Частина ракети-носія
фото з відкритих джерел

Є дані, що у паливі для китайських ракет використовують дуже небезпечні для здоров’я людини речовини. Деякі користувачі соцмереж були занепокоєні з приводу можливого негативного впливу токсичних речовин на місцевих.

У Національному космічному управлінні Китаю заявили, що місія пройшла успішно. 930-кілограмовий апарат SVOM дістався заданих координат.

Раніше повідомлялося, що Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту.

Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

Початкова місія Starliner мала відбутися 6 травня, але була скасована через проблему з клапаном, що призвело до затримки історичного зльоту. 14 травня місію знову відклали, цього разу через витік ракетного палива та додаткові випробування.

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Теги: Китай село ракета

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