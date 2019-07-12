У Конгресі США хочуть провести розширенні слухання спецпрокурора Мюллера



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Зараз ведуться переговори щодо проведення слухань за участю Роберта Мюллера 24 липня у розширеному форматі

Угода про перенесення слухань в обмін на більш тривалі свідчення ще не узгоджена, але законодавці продовжують вести переговори

Юридичний комітет Палати представників США обговорює питання перенесення на тиждень публічних слухань спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російської справи, щоби мати більше часу для запитань-відповідей у справі.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з процесом.

«Угода про перенесення слухань в обмін на більш тривалі свідчення ще не узгоджена, але законодавці продовжують вести переговори», - йдеться в повідомленні.

Попередньо було заплановано проведення слухань Роберта Мюллера в Юридичному комітеті Палати представників США на середу, 17 липня. Водночас, був обмежений час для того, щоби всі 22 члени комітету могли заслухати відповіді на їхні запитання. Зараз ведуться переговори щодо проведення слухань 24 липня у розширеному форматі.

Тим часом, якщо угоди не буде досягнуто, слухання відбудуться 17 липня, повідомив речник голови Юридичного комітету.

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер, який наприкінці минулого місяця завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

Джерело: Укрінформ