У Лісабоні зафіксували новий температурний рекорд



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Лісабон

Температура побила 37-річний рекорд

У Португалії та Іспанії триває аномальна спека, у Лісабоні температура побила 37-річний рекорд. Про це повідомляє Associated Press.

Метеорологічна служба Португалії повідомила, що температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм 4 серпня, перевищивши попередній рекорд міста у 43 градуси, встановлений в 1981 році.

У районі Алвега у центральній Португалії цього дня було найспекотніше, температура доходила до 46,8 градусів за Цельсієм. Рекордна температура в Португалії зафіксована у 2003 році — понад 47 градусів.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

Погода в Україні в неділю, 5 серпня, буде спекотною та сухою, лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні грозові дощі.

Джерело: Громадське