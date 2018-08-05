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    У світі

    У Лісабоні зафіксували новий температурний рекорд

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    Лісабон - У Лісабоні зафіксували новий температурний рекорд
    Лісабон

    Температура побила 37-річний рекорд

    У Португалії та Іспанії триває аномальна спека, у Лісабоні температура побила 37-річний рекорд. Про це повідомляє Associated Press.

    Метеорологічна служба Португалії повідомила, що температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм 4 серпня, перевищивши попередній рекорд міста у 43 градуси, встановлений в 1981 році.

    У районі Алвега у центральній Португалії цього дня було найспекотніше, температура доходила до 46,8 градусів за Цельсієм. Рекордна температура в Португалії зафіксована у 2003 році — понад 47 градусів.

    Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

    Погода в Україні в неділю, 5 серпня, буде спекотною та сухою, лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні грозові дощі.

    Джерело: Громадське

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