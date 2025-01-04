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Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
США анонсували виділення ще майже 2,5 млрд доларів військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Нову допомогу від США Україна може не отримати до закінчення строку повноважень президента Байдена

У Міністерстві оборони США повідомили, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 млрд дол., про які було оголошено кілька днів тому, до інавгурації Дональда Трампа. Про це розповіла прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

Сінгх наголосила, що «можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності».

«Тому досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально», – заявила вона.

Речниця також розповіла, що міністр оборони Ллойд Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України. За її словами, запланована участь Остіна в майбутній зустрічі покликана «підтвердити нашу незмінну прихильність до України».

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден США Україна інавгурація Ллойд Остін

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