У Лукашенка є лише один вихід із ситуації, що склалася – Тихановська

На думку Світлани Тихановської, режим білоруського диктатора буде змушений піти на перемовини

Не визнаний цивілізованим світом керівник Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно буде змушений вступити у перемовини з опозицією. Таку думку в інтерв’ю виданню «Наша Ніва» висловила білоруська опозиціонерка, екскандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська.

Політикиня підкреслила, що економічні санкції, введені щодо білоруського режиму світовою спільнотою та, зокрема, Європейським союзом, суттєво впливають на режим Лукашенка, а загроза нового пакету санкцій «дуже значна та серйозна».

«У Лукашенка зараз немає виходу з ситуації, окрім перемовин, на яких ми наполягаємо, окрім мирного вирішення цього конфлікту. Так само білорусам нічого не залишається, як іти далі та продовжувати», – зазначила Свтлана Тихановська.

Опозиціонерка додала, що в опозиційних сил Білорусі наразі просто немає шляху назад і можливості припинити боротьбу із чинною владою республіки.

«В інтерв’ю мене запитали: «Може, ти вже програла? Може, це все? » Добре. Уявіть, якби ми прийняли таке рішення – давайте здамося, політв’язнів звільнять? Ні. Нічого не зміниться. У нас немає шляху назад. Зовсім. Адже в цьому випадку режим відчує повну безкарність, тоді вони будуть робити все, що захочуть. І стосовно Європи, й інших країн. Мовляв, тут ми довели, що знову виграли жорстокістю та насильством. Ми просто не можемо собі цього дозволити. Бо за нашими спинами, за кожним білорусом є хоча б один в’язень», – пояснила політикиня.

Нагадаємо, раніше Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко може використати війська РФ у Білорусі для шантажу України.

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