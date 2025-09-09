Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені
Серед загиблих у ДТП – семеро жінок і троє чоловіків
фото: Reuters

На автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус

У Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аварія сталася 8 вересня на автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо. Вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус. Серед загиблих – семеро жінок і троє чоловіків.

За попередніми даними, автобус рухався по залізничних коліях через інтенсивний трафік, коли поїзд раптово виїхав і протаранив його. Удар був такої сили, що потяг протягнув автобус по рейках і скинув його. Зазначається, що на місці аварії не було шлагбаумів чи попереджувальних знаків.

У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені фото 1
фото: Reuters

Наразі місцева влада не надала детальної інформації про причини інциденту та відповідальних за нього. Варто зазначити, що смертельні ДТП за участю автобусів є досить поширеним явищем у Латинській Америці. За даними уряду Мексики, лише у 2023 році на федеральних трасах сталося понад 12 тис. аварій.

У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені фото 2
фото: Reuters
У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені фото 3
фото: Reuters

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, під час години пік поблизу однієї з найжвавіших станцій Лондона – станції Вікторія –стався інцидент: автобус з’їхав на тротуар і збив пішоходів. Внаслідок аварії 15 людей було госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Інцидент стався близько 8:20 ранку. За даними поліції, всього постраждали 17 осіб, серед яких були пасажири автобуса, його водій та пішоходи. На щастя, ніхто не отримав травм, що загрожували б життю. Арешти не проводилися.

До слова, у Великій Британії розпочали кампанію проти гучного прослуховування музики та розмов по гучномовцю в громадських місцях. Це стало серйозною проблемою та причиною дискомфорту для багатьох пасажирів, що змусило політиків шукати шляхи вирішення. Про це пише «Главком» із посиланням на  The Independent.

Мер Лондона Садік Хан ініціював спеціальну кампанію, яка поки що зводиться до розміщення попереджувальних знаків. Проте консервативні та ліберальні політики закликають до більш рішучих заходів. Наприклад, міністр транспорту Річард Холден заявив, що пасажири не повинні терпіти «погану музику» інших людей.

Теги: потяг аварія Мексика автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 11 серпня
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
11 серпня, 05:52
Нове взуття Adidas може зникнути з полиць
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
11 серпня, 11:42
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
22 серпня, 00:54
Подробиці аварії уточнюються
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Більшість людей не були пристебнуті ременями безпеки
У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви
23 серпня, 03:19
Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом
У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі
23 серпня, 16:59
Українців чекають деякі зміни з 1 вересня
Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦК: що зміниться з 1 вересня
1 вересня, 06:55
З введенням нового розкладу в грудні будуть передбачені зручні стикування з внутрішніми поїздами, зокрема нічними
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС
6 вересня, 11:30
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
6 вересня, 18:59

Соціум

Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі
Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі
У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені
У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
Білий дім заперечує статтю WSJ про «лист Трампа» в книжці Епштейна
Білий дім заперечує статтю WSJ про «лист Трампа» в книжці Епштейна
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію
Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
9534
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4589
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3184
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк
2238
У великих російських містах дефіцит бензину

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua