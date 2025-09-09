У Мексиці поїзд зіткнувся з автобусом: є загиблі та поранені

На автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус

У Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аварія сталася 8 вересня на автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо. Вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус. Серед загиблих – семеро жінок і троє чоловіків.

За попередніми даними, автобус рухався по залізничних коліях через інтенсивний трафік, коли поїзд раптово виїхав і протаранив його. Удар був такої сили, що потяг протягнув автобус по рейках і скинув його. Зазначається, що на місці аварії не було шлагбаумів чи попереджувальних знаків.

фото: Reuters

Наразі місцева влада не надала детальної інформації про причини інциденту та відповідальних за нього. Варто зазначити, що смертельні ДТП за участю автобусів є досить поширеним явищем у Латинській Америці. За даними уряду Мексики, лише у 2023 році на федеральних трасах сталося понад 12 тис. аварій.

фото: Reuters

фото: Reuters

