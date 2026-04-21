У Мексиці біля пірамід Теотіуакана сталась стрілянина: є загибла та поранені

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Мексиці біля пірамід Теотіуакана сталась стрілянина: є загибла та поранені
Інцидент стався біля популярного туристичного комплексу поблизу Мехіко
фото: Reuters

Нападник відкрив вогонь по туристах і застрелився на місці

У Мексиці біля археологічного комплексу Теотіуакан сталася стрілянина, внаслідок якої загинула громадянка Канади, ще четверо людей отримали поранення. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Інцидент стався неподалік від Мехіко – одного з найпопулярніших туристичних напрямків країни. За даними влади, озброєний чоловік відкрив вогонь, після чого вчинив самогубство.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападник стріляв із вершини однієї з пірамід. Деталі мотивів наразі залишаються невідомими.

У Мексиці біля пірамід Теотіуакана сталась стрілянина: є загибла та поранені фото 1
фото: Reuters

Серед поранених є двоє громадян Колумбії, один канадець та росіянин.

Президентка Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам постраждалих та повідомила, що вже зв’язалася з посольством Канади: Влада заявляє, що ситуація в археологічній зоні наразі контрольована, триває розслідування.

Теотіуакан є одним із найважливіших культурних центрів Мезоамерики та одним із найвідвідуваніших туристичних об’єктів Мексики.

До слова, у Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився.

У Мексиці біля пірамід Теотіуакана сталась стрілянина: є загибла та поранені
У Мексиці біля пірамід Теотіуакана сталась стрілянина: є загибла та поранені
