У М'янмі літак з майже сотнею пасажирів здійснив жорстку посадку
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Перед посадкою пілот повідомив, що в літака не відкрилися передні шасі
У М'янмі літак національної авіакомпанії Embraer 190 М'янми здійснив жорстку посадку в міжнародному аеропорту Мандалая. Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляється, перед посадкою пілот повідомив, що в літака не відкрилися передні шасі. Пілоту довелося здійснити жорстку посадку, використовуючи лише задні шасі.
Представник аеропорту Кьяу Сан повідомив, що в даний момент 82 пасажири та екіпаж літака перебувають у безпеці. Інформації про можливих постраждалих він не повідомив.
Зазначається, що зараз аеропорт закритий для посадки великих літаків Boeing та Airbus.
Нагадаємо, раніше у М'янмі зазнав аварії літак Bombardier Dash 8 Q400, який прибув з Бангладеш рейсом авіакомпанії Biman. Під час посадки в аеропорту міста Янгона літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. В авіакомпанії підтвердили факт події, але не змогли уточнити, чи є постраждалі.
Раніше, в Росії літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, незабаром після зльоту запросив екстрену посадку і загорівся в ході аварійного приземлення. На борту перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. На даний момент відомо про 41 загиблого в результаті інциденту.