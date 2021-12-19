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    У Нідерландах заборонили продаж браслетів, які «захищали» від вишок 5G

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    Біжутерія, яка нібито мала захищати від вишок 5G, виявилася радіоактивною - У Нідерландах заборонили продаж браслетів, які «захищали» від вишок 5G

    Біжутерія, яка нібито мала захищати від вишок 5G, виявилася радіоактивною

    фото з відкритих джерел

    Продавцям біжутерії наказали негайно припинити продаж

    Через підвищену радіоактивність у Нідерландах зняли з продажу біжутерію, яка нібито оберігала від шкідливого впливу 5G. Про це із посиланням на Комісію з ядерної безпеки та захисту від радіації Нідерландів пише ВВС.

    Зазначається, що під заборону потрапили маска для спання, браслет та намисто Energy Armor, а також дитячий браслет Magnetix Wellness.

    «Більше не використовуйте їх, покладіть у безпечне місце та очікуйте на отримання інструкції стосовно повернення», – йдеться у поширеній заяві.

    У відомстві наголосили, що продавцям цих товарів у Нідерландах наказали негайно припинити продаж і повідомити про це покупців. Тести показали, що ці та низка інших товарів мають підвищений рівень випромінювання шкідливої іонізувальної радіації.

    Відзначимо, мережі 5G - безпечні та не відрізняються від 4G й 3G. Мобільні мережі використовують не іонізаційні радіохвилі, які не шкодять організму.

    Нагадаємо, в Україні назріває конфлікт між двома великими операторами мобільного зв’язку. «Київстар» поскаржився на «Лайфселл» до Антимонопольного комітету, звинувативши колег у «поширенні неправдивої інформації».

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    Теги: інтернет уряд
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    У Нідерландах заборонили продаж браслетів, які «захищали» від вишок 5G