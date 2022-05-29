У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинули більше 30 людей
Серед загиблих – вагітна жінка та троє дітей
Щонайменше 31 людина у Нігерії загинули в тисняві, намагаючись отримати безкоштовну їжу. Про це повідомляє Reuters.
Серед загиблих – вагітна жінка та троє дітей.
Зазначається, що організатори акції не впоралися з напливом бажаючих отримати благодійну допомогу.
Всього на роздачу їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс зібралися тисячі людей. Членів громади, зокрема церковного юрисконсульта та організатора благодійної програми, заарештували.
Раніше повідомлялося, що у Нігерії в результаті вибуху на нелегальному нафтопереробному заводі загинули понад 100 людей. Трагічна НП сталася в прикордонному районі Егбема, розташованого між південними штатами Імо та Ріверс.
Крім цього, у грудні унаслідок нападу озброєних зловмисників на автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30 людей.