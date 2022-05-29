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    У світі

    У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинули більше 30 людей

    На роздачу їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт зібралися тисячі людей - У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинули більше 30 людей
    На роздачу їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт зібралися тисячі людей
    фото: Reuters

    Серед загиблих – вагітна жінка та троє дітей

    Щонайменше 31 людина у Нігерії загинули в тисняві, намагаючись отримати безкоштовну їжу. Про це повідомляє Reuters.

    Серед загиблих – вагітна жінка та троє дітей.

    Зазначається, що організатори акції не впоралися з напливом бажаючих отримати благодійну допомогу.

    Всього на роздачу їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс зібралися тисячі людей. Членів громади, зокрема церковного юрисконсульта та організатора благодійної програми, заарештували.

    Раніше повідомлялося, що у Нігерії в результаті вибуху на нелегальному нафтопереробному заводі загинули понад 100 людей. Трагічна НП сталася в прикордонному районі Егбема, розташованого між південними штатами Імо та Ріверс.

    Крім цього, у грудні унаслідок нападу озброєних зловмисників на автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30 людей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинули більше 30 людей