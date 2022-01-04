«Бустерна» доза вакцини, окупанти посилюють позиції на лінії зіткнення. 4 січня за хвилину

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19

Москва пояснила затримання українського режисера в Італії, МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer

МОЗ розширив перелік осіб, яким дозволена бустерна доза Covid-щеплення

В Україні дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer). За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19.

Вчені зробили прогноз, коли в Україні почнеться нова хвиля пандемії

Вже упродовж другої декади січня 2022 року в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, яке спричинить «Омікрон»-штам інфекції. Дослідники з’ясували, що майбутня хвиля пандемії, ймовірно, досягне свого піку в середині лютого 2022 року. Тоді, згідно з прогнозами вчених, щодоби коронавірусною хворобою заражатимуться 23-25 тис. осіб на території України.

У Харкові обвалилася чотириповерхівка

У Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Попередньо, обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд з обвалом.

Окупанти посилюють передову на лінії зіткнення

Окупанти на Донбасі розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення. За даними розвідки, командування збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшили кількість снайперських пар.

Київ тримає лідерство за кількістю смертей і нових випадків Covid-19 за добу

За попередню добу, 3 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 364 осіб. Це на 168 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 2 січня було зафіксовано 532 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 334 тис. осіб.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 314 тис. осіб (за добу 3 січня – 285)

померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 16)

Затримання українського режисера в Італії за запитом Росії. Москва пояснила причину

Затриманого в Італії на запит Росії головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука в липні 2020 року заочно заарештували судом у Москві. 39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ.

Напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

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