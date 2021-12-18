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    У Пакистані автобус влетів у весільний натовп: загинули вісім людей

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    У пакистанській провінції автобус врізався у натовп людей, восьмеро людей загинули - У Пакистані автобус влетів у весільний натовп: загинули вісім людей

    У пакистанській провінції автобус врізався у натовп людей, восьмеро людей загинули

    Фото з відкритих джерел

    Трагедія з наїздом на людей у Пакистані сталася через густий туман

    У пакистанській провінції Пенджаб автобус врізався у натовп людей, які святкували весілля. Унаслідок інциденту загинули щонайменше восьмеро людей. Про це повідомляє агенція Xinhua.

    Ще дев'ятеро людей були поранені. Більшість поранених перебувають у критичному стані.

    Трагедія стався в умовах густого туману. За даними слідства, водій, ймовірно, не впорався з керуванням.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо водія, який після аварії втік з місця події.

    Нагадаємо, На столичній вулиці Академіка Заболотного увечері в понеділок, 13 грудня, сталася масова аварія – зіткнулися п'ять автомобілів.

    До слова, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

    Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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    Теги: трагедія весілля автомобіль аварія
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    У Пакистані автобус влетів у весільний натовп: загинули вісім людей