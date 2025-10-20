Головна Світ Політика
Дуда став членом наглядової ради польської фінтех-компанії

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Дуда став членом наглядової ради польської фінтех-компанії
Анджей Дуда залишив посаду президента у серпні 2025 року
фото: LRT

Дуда уточнив, що його роль у компанії матиме наглядовий характер

Колишній президент Польщі Анджей Дуда став членом наглядової ради фінтех-компанії Zen.com. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю в Puls Biznesu.

Анджей Дуда, який залишив посаду президента у серпні 2025 року, став членом наглядової ради фінтех-компанії Zen.com. Вона була заснована у 2018 році Давидом Рожеком, співзасновником G2A, що базується у Литві. Компанія позиціонує себе як Zero Effort Non-bank – платформу для швидких онлайн-платежів і багатовалютних операцій. Фінтех має ліцензію у Литві, співпрацює з Aion Bank і працює у 28 країнах ЄС.

Як розповів експрезидент, він отримує від держави 12 тис. злотих. Однак він не готовий йти на пенсію і хоче використати свій досвід для підтримки розвитку технологій та інновацій. При цьому Дуда наголосив, що не планує повертатися до активної політики.

«Мені сьогодні 53 роки, і я ще не думаю про пенсію. Після років державної служби я хочу використати свій досвід для підтримки розвитку технологій та інновацій, які мають реальний позитивний вплив на економіку», – додав він.

Дуда уточнив, що його роль у компанії матиме наглядовий характер. Він планує стежити за дотриманням регуляторних вимог і підтримувати розвиток фірми на міжнародному рівні.

Нагадаємо, колишній президент Польщі Анджей Дуда обрав новий вид діяльності. Він стане автором і ведучим програми на YouTube-каналі Kanał Zero. Дуда запише 16 епізодів на актуальні теми, у яких будуть «десятки інтерв'ю, кадри, різні ситуації, а також спогади та роздуми на актуальні теми».

До слова, Дуда заявив, що Україна від самого початку повномасштабної війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО

