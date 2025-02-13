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У Франції студент убив дитину через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Франції студент убив дитину через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite
Поліція встановила особу підозрюваного завдяки записам з камер та слідам ДНК, які знайшли на тілі дівчинки
фото: Bild

Тіло 11-річної Луїзи знайшли у лісі у місті Еврі, недалеко від Парижу

У Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Повідомляється, що поліція встановила особу підозрюваного завдяки записам з камер та слідам ДНК, які знайшли на тілі дівчинки. Також слідчі з’ясували, що хлопець з жив з батьками, походив з гарної сім’ї, проте у нього проявлялася агресія. Сестра студента раніше зверталася у поліції через насильство, але так і не подала заяву.

Наразі перебуває під вартою, прокуратура добивається його ув'язнення до слідчого ізолятора.

Нагадаємо, у Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством.

Раніше у Німеччині довічне ув’язнення отримав чоловік, який вбив 9-річну Валерію з Павлограду. Про це повідомляє Bild. Суд визнав, що вбивство дівчинки – особливо тяжкий злочин, тому чоловік навряд чи зможе отримати дострокове звільнення після 15 років ув'язнення. Повідомляється, що незважаючи на докази, чоловік свою провину заперечував.

9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт.

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Теги: прокуратура Франція діти вбивство поліція злочин

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