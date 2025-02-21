«Досі живе у пам'яті»: Бербок заявила, що зазнавала сексуальних домагань

Анналена Бербок згадала випадки сексуальних домагань, яких вона зазнала

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що піддавалася у минулому сексуальним домаганням. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Focus.

Як зазначає німецьке видання, про це політик повідомила на подкасті G Spot. «У мене це досі живе у пам'яті, хоча насправді я намагаюсь повністю забути про це», – наголосила міністр, зазначивши, що пережила «багато, багато» таких випадків.

За її словами, один із подібних інцидентів мав місце ще у школі. Зокрема вона згадала сцену в автобусі, коли вона їхала до школи. Тоді літній чоловік підсів до неї, і поклав руку на її ногу. «І мені знадобилося п’ять зупинок, щоб набратися сміливості пересісти», – описує Бербок цей досвід.

Як повідомила Бербок, згодом вона неодноразово порушувала в політиці проблему домагань.

Глава МЗС Німеччини також сказала, що хоч прийшла в політику не з метою боротися за права жінок, згодом цю тему вона порушувала низку разів,.

Нагадаємо, на фото, яке поширив близький до угруповання сирійських повстанців Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) Telegram-канал, «заблюрили» обличчя міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Лідер повстанців Ахмад аш-Шараа навіть не потиснув їй руку.

Нагадаємо, глава компанії OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман повідомив, що його молодша сестра подала до суду на нього та інших членів сім'ї, звинувативши їх у домаганнях.