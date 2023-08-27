У пропагандистки Симоньян проблема – поруч із її будинком падають дрони

Гучні звуки заважають пропагандистці спати

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поскаржилася, що поруч із її будинком вже вдруге за тиждень упав безпілотник. Перший – у понеділок, другий – у ніч проти суботи. Як повідомляли кремлівські ЗМІ, збили їх у Істринському районі Москвоської області.

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«Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути», – поскаржилася Симоньян.

Однак пропагандистка запевнила, що у «терористів», які домагаються відмови Росії від «спецоперації», нічого не вийде.

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Нагадаємо, уночі 23 серпня в Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Як раніше повідомлялося, що усі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошено так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.