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Відвідував Формулу-1 та літав бізнес-джетом: ексміністра Сінгапуру увʼязнено за корупцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відвідував Формулу-1 та літав бізнес-джетом: ексміністра Сінгапуру увʼязнено за корупцію
Минулого тижня колишній міністр несподівано визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення
фото: Reuters

Термін покарання виявився більшим, ніж запитували прокурори

Суд Сінгапуру засудив колишнього міністра до в’язниці ‒ вирок урядовцю у країні винесли вперше за пів століття. Про це повідомляють BBC та Bloomberg.

С. Ісваран, який обіймав посаду міністра транспорту до своєї відставки в січні, отримав 12-місячний термін ув'язнення за хабарництво та перешкоджання правосуддю. 

Термін покарання виявився більшим, ніж запитували прокурори. Серед злочинів, через які Ісваран отримав тюремне ув'язнення, були купівля квитків на Гран-прі Сінгапуру Формули-1, ночівля в готелі Four Seasons Hotel Doha та переліт, зокрема приватним літаком, до Катару.

«Довіра та впевненість у державних установах є основою ефективного управління. Це можна дуже легко підірвати через видимість того, що окремий державний службовець не відповідає стандартам чесності та підзвітності», ‒ сказав суддя Вінсент Хунг.

Минулого тижня колишній міністр визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення в отриманні цінних речей, будучи державним службовцем, і ще за одним пунктом ‒ перешкоджання правосуддю. Раніше він пообіцяв захищатися за майже 30 пунктами, включно з корупцією, але прокуратура змінила обвинувачення в перший день розгляду справи.

С. Ісваран відбуватиме покарання в Чангі, тій самій в'язниці, в якій утримуються засуджені до смертної кари в Сінгапурі, де камери не мають вентиляторів, а більшість ув'язнених сплять на солом'яних матах замість ліжок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун навесні пішов у відставку після майже 20 років перебування на посаді, передавши владу своєму заступнику.

Як відомо, у Сінгапурі відкрили величезне сховище дорогоцінних металів для надбагатих людей світу, які зацікавлені у високому рівні безпеки. Склад для зберігання дорогоцінних металів площею 16 700 кв. метрів збудувала компанія Silver Bullion Pte Ltd після того, як у її попередньому сховищі не вистачило місця. Нове сховище, як заявили в компанії, є одним із найбільших у світі і вже засипане запитами від клієнтів.

До слова, Сінгапур заборонить з 2025 року реєструвати легкові автомобілі і таксі з дизельним двигуном, щоб скоротити шкідливі викиди і стимулювати впровадження електромобілів.

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Теги: прокуратура міністр бізнес прокурор суддя вирок Сінгапур

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