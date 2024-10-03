Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW

Юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго

Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі. Видання DW повідомило, чи може суд видати ордер на арешт білоруського диктатора.

«Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення, однак це не означає автоматичний початок розслідування», – йдеться у матеріалі.

Як зазначає адвокат, наразі є три варіанти розвитку подій: прокурор може почати розслідування, а може відмовити в розслідуванні, або буде тривале вивчення цих матеріалів прокурором у порядку попереднього вивчення.

Видання пише, що якщо прокурор усе ж таки почне розслідування ситуації щодо Білорусі, то вже від нього самого залежатиме, що відбуватиметься в рамках розслідування.

«Потрібно розуміти, що МКС здійснює індивідуальне кримінальне переслідування, тобто там обвинувачують не режим загалом, а видають ордери на імена конкретних обвинувачених. Прокурор оцінить отриману інформацію й ухвалить рішення, чи є підстава, щоб видати ордер на арешт конкретних осіб», – каже юристка-міжнародниця, експертка Білоруського гельсінського комітету Катерина Дейкало.

Водночас юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго і не завжди приводять до бажаного результату.

«У зв'язку з цим голова НАУ Латушко (який працював над збором документів проти Лукашенка, – Главком), упевнений у тому, що МКС видасть ордер на арешт Лукашенка, закликає до участі й інші держави-члени МКС, на території яких перебувають білоруси, які покинули Білорусь через репресії», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Литва зібрала докази злочинів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У зверненні мовиться, що Литва має всі підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і досі за вказівками «вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів» проти громадян Білорусі скоюються злочини. Зокрема йдеться про депортацію, переслідування та інші злочини проти людяності.