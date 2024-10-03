Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
Уряд Литви вимагає від Міжнародного кримінального суду розслідувати частину злочинів Лукашенка
фото: ТАСС

Юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго

Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі. Видання DW повідомило, чи може суд видати ордер на арешт білоруського диктатора.

«Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення, однак це не означає автоматичний початок розслідування», – йдеться у матеріалі.

Як зазначає адвокат, наразі є три варіанти розвитку подій: прокурор може почати розслідування, а може відмовити в розслідуванні, або буде тривале вивчення цих матеріалів прокурором у порядку попереднього вивчення.

Видання пише, що якщо прокурор усе ж таки почне розслідування ситуації щодо Білорусі, то вже від нього самого залежатиме, що відбуватиметься в рамках розслідування.

«Потрібно розуміти, що МКС здійснює індивідуальне кримінальне переслідування, тобто там обвинувачують не режим загалом, а видають ордери на імена конкретних обвинувачених. Прокурор оцінить отриману інформацію й ухвалить рішення, чи є підстава, щоб видати ордер на арешт конкретних осіб», – каже юристка-міжнародниця, експертка Білоруського гельсінського комітету Катерина Дейкало.

Водночас юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго і не завжди приводять до бажаного результату.

«У зв'язку з цим голова НАУ Латушко (який працював над збором документів проти Лукашенка, – Главком), упевнений у тому, що МКС видасть ордер на арешт Лукашенка, закликає до участі й інші держави-члени МКС, на території яких перебувають білоруси, які покинули Білорусь через репресії», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Литва зібрала докази злочинів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У зверненні мовиться, що Литва має всі підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і досі за вказівками «вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів» проти громадян Білорусі скоюються злочини. Зокрема йдеться про депортацію, переслідування та інші злочини проти людяності. 

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь Міжнародний кримінальний суд арешт Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2020 році була офіційно відкрита перша атомна електростанція в Білорусі
Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі
1 жовтня, 09:05
Готель «Палац Трезіні» на Університетській набережній Санкт-Петербурга
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
22 вересня, 20:31
Мілей та його сестра можуть опинитися під арештом за «крадіжку» літака
Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини
19 вересня, 08:09
За ситуацією постійно стежать підрозділи розвідки України, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
16 вересня, 18:42
Російський дрон залетів у Гомельську область
У Білорусь знову залетів російський безпілотник
14 вересня, 12:24
Володимир Долотенко просив вибачення в українського народу
Підозрюваний у побитті військового у Смілі записав відео з вибаченнями
11 вересня, 11:45
У Києві повітряна тривога триває вісім годин через атаку безпілотників
Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч
5 вересня, 08:29
Екоактивістку Грету Тунберг затримано у Копенгагені
Грету Тунберг вкотре затримали на акції протесту (відео)
4 вересня, 18:40
Від липня 2024 року росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без перевірок
Угорщина назвала «політичною істерією» стурбованість ЄС щодо візових правил для росіян
4 вересня, 18:36

Політика

Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
«Галичина – Малопольща?» Вʼятрович звернув увагу на скандальну заяву посадовця Польщі
«Галичина – Малопольща?» Вʼятрович звернув увагу на скандальну заяву посадовця Польщі
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3468
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1586
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ
1489
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1324
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua