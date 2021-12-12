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    У Росії суддям заборонили вживати лайку в офіційних документах

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    У постановах російських судів трапляється нецензурна лексика - У Росії суддям заборонили вживати лайку в офіційних документах
    У постановах російських судів трапляється нецензурна лексика
    фото: memo.ru

    На думку комісії з етики, матюки в постановах негативно впливають на авторитет правосуддя

    У Росії суддям заборонили використовувати нецензурну лексику в офіційних документах. Про це повідомила комісія з етики. Наголошується, що вимога про заборону використання нецензурної лексики поширюється на всі види судових постанов, які дозволяють спір по суті та виносяться ім'ям РФ.

    «Вживання нецензурної лайки та розповсюдження матеріалів, що містять нецензурну лайку, не тільки суперечить загальноприйнятим морально-етичним нормам, а й за певних обставин належить до караних дій. Тому присутність нецензурної лайки в судових актах слід розглядати як обставини, що негативно впливають на авторитет правосуддя», – ідеться у заяві Комісії Ради суддів Російської Федерації з етики.

    Зазначається, що частою причиною появи у текстах судових актів лайливих слів і виразів є зловживання є «компіляція» і «бездумне перенесення в тексти судових постанов значних фрагментів (іноді й повністю) текстів обвинувальних висновків, позовних заяв, заперечень сторін тощо». У Комісії Ради суддів РФ з етики зауважили, що подібна практика призвела до появи у засобах масової інформації та юридичній літературі такого поняття як «флеш правосуддя», яке негативно характеризує суди. Тому судам рекомендували замінювати нецензурні слова прочерками чи символами у документах, що використовуються як докази.

    Раніше Московський міський суд відхилив позов жінки, яка попросила відновити СРСР. Позивачка вважала, що Михайло Горбачов і діючий парламент Росії повинні відновити законодавство Радянського Союзу, органи Державного самоврядування, після чого провести вибори президента СРСР.

    Нагадаємо, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

    До слова, президент Зеленський заявив, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада.

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    Теги: Росія суд вибори Михайло Горбачов громада самоврядування СРСР президент правосуддя парламент
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    У Росії суддям заборонили вживати лайку в офіційних документах