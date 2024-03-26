Теракт під Москвою. Видання Bloomberg повідомило, чим шоковане оточення Путіна

За словами джерел Bloomberg, Путін хоче використати теракт для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України

Як зазначає видання, Росія з'ясувала, що Україна не пов'язана з терактом під Москвою

Частина оточення російського диктатора Володимира Путіна вважає, що немає жодних доказів причетності України до теракту у «Крокус Сіті Холі» під Москвою. Про це повідомляє Bloomberg.

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Чотири неназвані особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, розповіли, що російський диктатор Володимир Путін був присутній на нарадах, у ході яких дійшли висновку, що Україна не пов'язана з терактом. Але диктатор, як і раніше, хоче використати теракт для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України, уточнило інше джерело видання.

Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що в Кремлі були шоковані тим, що російські служби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі.

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«Майже ніхто зі знайомих (джерел видання – «Главком») представників російської політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна», – сказано у матеріалі.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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До слова, білоруський диктатор заявив, що нападники на «Крокус Сіті» під Москвою пішли на ділянку українсько-російського кордону, бо не могли проникнути до Білорусі.