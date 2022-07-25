У Росію повертається пандемія

Продажі масок та антисептиків стрімко ростуть

Найбільший у Росії онлайн-ритейлер Wildberries зафіксував зростання попиту на одноразові маски та шкірні антисептики вперше в 2022 році на тлі збільшення захворюваності на коронавірус і рекомендацій влади використовувати індивідуальні засоби захисту в громадських місцях. Про це повідомляє «Інтерфакс».

У компанії повідомили, що за останні два тижні, з 11 по 24 липня, попит на маски збільшився вдвічі (на 109%) у порівнянні з аналогічним періодом у червні. До цього продажі масок поступово знижувалися.

Найвищий попит на маски зафіксований у Калузькій (+267%), Астраханській (218%), Курській областях (209%), Москві (198%) та Тульській області (195%). З великих регіонів Росії попит зріс також у Московській області – на 155% та Санкт-Петербурзі – на 110%.

Крім того, як зазначають у Wildberries, за останні два тижні липня виріс на третину попит на антисептики.

Нагадаємо, раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус раніше закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла раніше попередив, що наближається нова хвиля пандемії.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.



