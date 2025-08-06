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На одній з найбільших військових баз США сталася стрілянина: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На одній з найбільших військових баз США сталася стрілянина: є поранені
Правоохоронці затримали стрільця
фото з відкритих джерел

Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро військових

Одна з найбільших військових баз США Форт-Стюарт була частково заблокована через стрілянину. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби бази.

Інцидент стався близько 10:56 (17:56 за київським часом) у комплексі другої бойової групи бронетанкової бригади. Військова поліція одразу вирушила на місце, а об’єкт було заблоковано об 11:04 (18:04 за Києвом). Стрільця затримали о 11:35 (18:35 за Києвом).

Основну частину бази відкрили для пересування вже о 12:10 (19:10 за київським часом), втім, комплекс, де сталася стрілянина, досі залишається заблокованим. Пораненим солдатам надали медичну допомогу на місці, після чого їх доправили до громадської армійської лікарні. За інформацією командування, активної загрози для громади немає.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство.

До слова, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб. За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Теги: США стрілянина

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