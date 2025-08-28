Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США

У щоденнику стрілка виявлені написи кирилицею з помилками: «убэй сэбя», «кто я?», «когда это закончится?», «помошь мне!» та «я не хочу»

Чоловік, який відкрив стрілянину під час меси в католицькій школі в Міннеаполісі, вів щоденник, де були записи ламаною російською мовою. Також він слухав російських виконавців, зокрема GONE.Fludd, Mosquit та IC3PEAK. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

У щоденнику стрілка виявлені написи кирилицею з помилками: «убэй сэбя», «кто я?», «когда это закончится?», «помошь мне!» та «я не хочу». На одній зі сторінок був малюнок, на якому, імовірно, зображений сам автор з гвинтівкою, а в його відображенні – образ, схожий на демона.

На сторінці зі списком улюблених музичних гуртів, крім іноземних, є згадки про російських виконавців. Також у щоденнику знайдено передсмертну записку, де стрілок, імовірно, зазначив роки свого життя (2002-2025) і залишив попередження для родичів: «Я б не рекомендував комусь із вас читати мої записи, якщо ви дуже не хочете цього, але я попереджав».

За кілька годин до нападу чоловік опублікував відео, на яких демонстрував свою зброю. На одній з гвинтівкових обойм був напис «for the children» («для дітей»). На інших були написи «Kill Trump Now» («Убити Трампа зараз»), «ненависть», «я тэрорист» та «6 Million wasn’t enough» («6 мільйонів було недостатньо»), що, імовірно, є відсиланням до Голокосту. Поліція наразі перевіряє зв'язок між стрілком і цими відеороликами.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

