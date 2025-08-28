Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Стрілок слухав російську музику
фото: Fox news

У щоденнику стрілка виявлені написи кирилицею з помилками: «убэй сэбя», «кто я?», «когда это закончится?», «помошь мне!» та «я не хочу»

Чоловік, який відкрив стрілянину під час меси в католицькій школі в Міннеаполісі, вів щоденник, де були записи ламаною російською мовою. Також він слухав російських виконавців, зокрема GONE.Fludd, Mosquit та IC3PEAK. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

У щоденнику стрілка виявлені написи кирилицею з помилками: «убэй сэбя», «кто я?», «когда это закончится?», «помошь мне!» та «я не хочу». На одній зі сторінок був малюнок, на якому, імовірно, зображений сам автор з гвинтівкою, а в його відображенні – образ, схожий на демона.

Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США фото 1
фото: Fox news

На сторінці зі списком улюблених музичних гуртів, крім іноземних, є згадки про російських виконавців. Також у щоденнику знайдено передсмертну записку, де стрілок, імовірно, зазначив роки свого життя (2002-2025) і залишив попередження для родичів: «Я б не рекомендував комусь із вас читати мої записи, якщо ви дуже не хочете цього, але я попереджав».

Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США фото 2
фото: Fox news

За кілька годин до нападу чоловік опублікував відео, на яких демонстрував свою зброю. На одній з гвинтівкових обойм був напис «for the children» («для дітей»). На інших були написи «Kill Trump Now» («Убити Трампа зараз»), «ненависть», «я тэрорист» та «6 Million wasn’t enough» («6 мільйонів було недостатньо»), що, імовірно, є відсиланням до Голокосту. Поліція наразі перевіряє зв'язок між стрілком і цими відеороликами.

Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США фото 3
фото: Fox news
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США фото 4
фото: Fox news
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США фото 5
фото: Fox news

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Раніше одна з найбільших військових баз США Форт-Стюарт була частково заблокована через стрілянину. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро військових.

До слова, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Теги: США стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
8 серпня, 17:00
Представники США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів
Тарифна війна. Трамп пішов на безпрецедентний крок, аби задобрити Китай
28 липня, 11:21
Іноземні лідери мають змогу поговорити із Трампом по мобільному телефону
Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол
28 липня, 09:01
У США чоловік став мільйонером двічі за ніч
У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн
5 серпня, 11:07
Трамп відповів на погрози Медведєва
Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у відповідних районах через заяви Медведєва
1 серпня, 20:17
Міністр оборони США Вільям Перрі (четвертий ліворуч) біля шахтно-пускової установки на базу ракетних військ неподалік Первомайська на Миколаївщині, 1994 р. За кілька років усі ракетні шахти в Україні буде підірвано, одна залишиться як музей
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
17 серпня, 03:33
Путін та Трамп зустрілися на Алясці
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
16 серпня, 10:05
Американці починають обирати нетрадиційні похорони
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США
25 серпня, 07:40

Соціум

Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
53K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2819
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2464
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1938
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua