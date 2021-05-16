Єгипет почав модернізацію Суецького каналу

Проєкт розвитку та навігаційного курсу каналу націлений на прокладку додаткових 10 км

Адміністрація Суецького каналу розпочала в суботу, 15 травня, роботи із розширення і поглиблення русла каналу. Про це повідомив її голова Усама Рабіа, пише Al-Youm Al-Sabia.

«Проєкт розвитку буде реалізований в кілька етапів. Перша фаза включає реалізацію проєкту з дублювання каналу з Малими Гіркими озерами», – сказав він.

Рабіа уточнив, що на даній ділянці приблизно в 40 км канал планують збільшити на 25%, що зробить його двостороннім і більш безпечним для проходження суден.

Проєкт розвитку та навігаційного курсу каналу націлений на прокладку додаткових 10 км на ділянці з 122-го км до 132-го км, що збільшить довжину північної ділянки з 72 до 82 км, в південній частині буде розширена і поглиблена 30-кілометрова ділянка, починаючи від 132-го кілометра до 162-го кілометра каналу.

Зараз роботи почалися на південь від Великого і Малого Горьких озер у районі південного входу в каналу, поблизу якого 23 березні застряг контейнеровоз Ever Given.

Надвеликий контейнеровоз Ever Given 23 березня застряг боком у каналі на північ від порту Суец. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. 29 березня судно вдалося повністю зняти з мілини та розблокувати рух каналом. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки.

Однак після інциденту влада Єгипту заявила, що не випустить гігантський контейнеровоз Ever Given, поки його власники не виплатять майже мільярд доларів компенсації за хаос, який спричинило судно.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дати можливість проходити більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.