У Техасі водій наїхав на пішоходів: семеро загинули
Ще шестеро постраждалих у ДТП – госпіталізовані з серйозними та незначними травмами
Сьогодні, 7 травня, в американському місті Браунсвілль штату Техас автомобіль наїхав на пішоходів. Унаслідок інциденту багато загиблих і поранених. Про це повідомляє ABC News.
Як зазначається, автокатастрофа сталася о 8:30 ранку за місцевим часом біля центру Озанам у Браунсвіллі.
За даними правоохоронців, унаслідок події загинули семеро людей, ще шестеро – госпіталізовані з серйозними та незначними травмами.
Підозрюваного чоловіка затримала поліція. Водій перебуває в лікарні на лікуванні та під цілодобовою охороною. Наразі проводяться тести на вживання алкоголю і наркотиків.
Слідчі не коментують можливих мотивів і того, чи була аварія навмисною.
Нагадаємо, що 7 травня поблизу Далласа в американському штаті Техас відбулася стрілянина. Серед восьми жертв шестеро померли на місці події, двоє – на шляху до лікарні. Ще семеро постраждалих госпіталізовано у стані різного ступеня тяжкості.
До слова, 6 травня в турецькому районі Белен провінції Хатай трапилася масштабна автокатастрофа. У результаті загинули 12 людей, ще 31 людина – поранена.
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