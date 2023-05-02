США скасовують Covid-обмеження для іноземних мандрівників: що зміниться

Нові правила в'їзду в США почнуть діяти з 12 травня 2023 року

Міжнародним мандрівникам, які прямують до США, з 12 травня 2023 року більше не потрібно буде надавати авіакомпаніям при посадці на літак чинний сертифікат вакцинації від коронавірусу. Як пише The Independent, 11 травня в США офіційно закінчується «надзвичайна ситуація в галузі громадської охорони здоров'я у зв'язку з Covid-19», і продовжувати її більше не будуть.

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«Адміністрація скасує вимогу вакцинації проти Covid-19 для федеральних службовців, федеральних підрядників і міжнародних авіапасажирів в кінці дня 11 травня, в той же день, коли закінчиться надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я Covid-19», – йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп заборонив в'їзд до США з Європи та цілої низки інших країн для боротьби з коронавірусом у березні 2020 року.

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Відкрилася для іноземних відвідувачів Америка лише в листопаді 2021 року. Відтоді, протягом останніх 18 місяців, влада США вимагала від міжнародних мандрівників сертифікати повної вакцинації. При цьому у червні 2022 року США скасували обов'язковий тест на Covid-19 для туристів з інших країн.

США залишалися однією з небагатьох країн світу, де досі діяли Covid-обмеження.

Вірус Covid-19 вже не становить такого ризику для людства як на початках, тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Про це сказав президент Італійської агенції з ліків (Aifa), вірусолог Джорджо Палу в інтерв'ю Corriere della Sera.

Президент США Джо Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації про виникнення вірусу Covid-19.