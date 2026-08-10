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Росія запланувала запускати до 200 ракет за одну атаку – «Мадяр»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія запланувала запускати до 200 ракет за одну атаку – «Мадяр»
«Мадяр» назвав головну загрозу майбутніх ракетних атак РФ
скриншот з відео

Навіть половина запланованого Росією залпу створила б серйозну загрозу для української ППО

Росія запланувала майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, які здатна одночасно застосувати під час одного масованого удару по Україні. Наразі російські війська можуть здійснити залп із 77 балістичних ракет, однак у перспективі РФ розраховує довести цю кількість до 200. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем України Роберта «Мадяра» Бровді.

За словами Бровді, нарощування можливостей Росії у сфері балістичного озброєння становить особливу небезпеку через обмежену кількість засобів, якими Україна здатна перехоплювати такі ракети.

Однією з головних проблем залишається дефіцит ракет-перехоплювачів для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Саме ці системи Україна використовує для протидії російській балістиці.

«Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас», – попередив «Мадяр».

Командувач СБС також назвав спосіб, який здатен зменшити кількість балістичних ракет у російському арсеналі. За його словами, Україна має завдавати ударів по об'єктах, залучених до їхнього виробництва. Це, зокрема, підвищує значення далекобійних ударів по російському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, накопичуватиме ракетний резерв для осінньо-зимової кампанії, однак повністю припиняти удари не планує. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, створення запасу російських ракет можна буде відстежити, порівнюючи обсяги їхнього виробництва та кількість застосованих боєприпасів.

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Теги: росія балістичні ракети дрон

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