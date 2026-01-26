Головна Світ Соціум
У Венесуелі родини шукають затриманих та зниклих безвісти родичів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Венесуелі родини шукають затриманих та зниклих безвісти родичів
Люди чекають новин про зниклих родичів біля в'язниці у Венесуелі
фото: The New York Times

Попри звільнення десятків політичних в'язнів, щонайменше 66 людей, яких забрала влада і про яких більше ніколи не чули, залишаються зниклими безвісти

Після масових арештів, що прокотилися Венесуелою під час операції «Тук-Тук» у 2024 році, сотні людей досі залишаються за ґратами, а доля десятків із них досі офіційно невідома. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Родичі зниклих з’їжджаються з усієї країни до Каракаса, влаштовуючи імпровізовані табори під стінами в’язниць. Попри заяви силовиків про відсутність таких в’язнів, люди тижнями сплять на вулицях біля ізоляторів, сподіваючись отримати бодай якусь звістку.

За даними правозахисників із Foro Penal, зараз місцеперебування щонайменше 66 затриманих залишається загадкою. Більшість із них були схоплені силовиками під час жорсткого придушення після сумнівних президентських виборів. Тоді людей забирали просто з домівок чи робочих місць без жодних пояснень. Тепер їхні сім’ї опинилися у правовому вакуумі: вони не можуть найняти адвокатів, оскільки офіційно цих арештів не існує.

Ситуація ускладнюється тим, що репресії торкнулися не лише політичних активістів, а й звичайних громадян. Amnesty International зазначає, що за останній рік кількість таких «насильницьких зникнень» у Венесуелі значно зросла. Влада використовувала це як інструмент залякування, тримаючи людей у повній ізоляції від зовнішнього світу тижнями або навіть місяцями. На сьогодні загальна кількість політичних в'язнів у країні становить близько 800 осіб.

Наразі родини затриманих покладають надію на міжнародне втручання та зміну політики США. Після того як американська адміністрація почала тиснути на режим Ніколаса Мадуро, частину в’язнів було звільнено, що дало привід для надії іншим. Проте для тих, чиї рідні «ніби крізь землю провалилися» після візиту поліції, боротьба за правду триває: вони продовжують стукати у двері моргів та тюрем, вимагаючи доказів того, що їхні близькі ще живі.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо «залученою» до керівництва країною в тій чи іншій якості. 

«Неймовірно мила жінка також зробила дуже неймовірну річ, як ви знаєте», – сказав Трамп журналістам у Білому домі. «Ми можемо якимось чином залучити її», – додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Марією Кориною Мачадо, яка під час зустрічі передала йому медаль Нобелівської премії миру. Про це Трамп написав у соціальній мережі.

«Для мене було великою честю сьогодні зустрітися з Марією Кориною Мачадо. Вона – сильна жінка, яка пройшла через багато випробувань. Марія передала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Це був дуже щирий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє», – написав він.

Теги: Венесуела

