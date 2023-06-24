Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)
У Воронезькій області підірвано міст
фото: скриншот відео

Очевидці зафіксували на відео момент вибуху

У Воронезькій області підірвано міст між селищем Анна та містом Борисоглебськ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Паблік SHOT поширив зняте очевидцями відео, на якому видно момент вибуху на мості. 

Причини вибуху наразі не встановлені. Офіційних коментарів місцевої влади поки що не було.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

Читайте також: Росія мчить до чергового державного розпаду
Теги: росія вибух міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин каже, що Путіна обдурили його генерали
Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?
Сьогодні, 19:06
Окупанти знову атакують українські міста
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
15 червня, 04:09
З гострою критикою Слава зіштовхується далеко не вперше
Слава Камінська нарвалася на хейт, захищаючи російську мову
14 червня, 13:07

Соціум

У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)
У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)
У захопленому «вагнерівцями» Ростові пролунали постріли
У захопленому «вагнерівцями» Ростові пролунали постріли
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)
Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)
«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї
«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
139K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
33K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
27K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
18K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту