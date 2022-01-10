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    У Женеві другий день тривають переговори РФ та США: про що домовляються

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    Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим - У Женеві другий день тривають переговори РФ та США: про що домовляються
    Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим
    фото: @DeputySecState

    Після женевських перемовин у середу відбудеться зустріч НАТО-Росія в Брюсселі

    Заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що у Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо гарантій безпеки.

    «Зараз у Женеві триває позачергова сесія двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності», – зазначила Шерма в Twitter.

    Як пише агентство АР, заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков та його делегація прибули в супроводі швейцарської поліції до дипломатичної місії США для особистих переговорів із Венді Шерман, заступником держсекретаря США, та її командою.

    9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

    Також нагадаємо, що сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна.

    Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну.

    Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

    Теги: Росія ОБСЄ США НАТО Єнс Столтенберг безпека
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    У Женеві другий день тривають переговори РФ та США: про що домовляються