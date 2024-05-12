Учасниця Євробачення від Ізраїлю Еден Голан потрапила до бази «Миротворця»

Саме в Росії дівчина розпочинала свою співочу кар’єру

У шведському Мальме пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. Як відомо перемогу здобули представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.

Не обійшовся цьогорічний конкурс і без скандалів. Зокрема як стало відомо, представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024, співачка Еден Голан потрапила до бази сайту «Миротворець».

Виконавицю, яка, до речі, наполовину українка, звинувачують у підтримці окупаційної влади Росії. Річ у тім, що Еден у дитинстві разом із батьками переїхала до Москви, де й прожила більшу частину свого життя. Співачка брала участь у «Дитячому Євробаченні» від Росії та російському «Голосі».

Як з’ясували українські єврофани, представниця Ізраїлю на Євробаченні 2024 Еден Голан значиться в базі «Миротворець». Дівчина звинувачується у кількох порушеннях. Зокрема, за незаконний перетин кордону та комерційну діяльність в окупованому Росією Криму.

При цьому варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка Еден Голан разом із батьками виїхала з Росії до Ізраїлю.

Нагадаємо, представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 співачка Еден Голан виступила у другому півфіналі із піснею Нurricane, з якою пов'язана скандальна історія. Річ у тім, що первинний варіант цієї композиції називався October Rain, і у ньому йшлося про напад ХАМАС на Ізраїль. Журі не допустило цю пісню до нацвідбору: назвали занадто політизованою. Ледь не в останній момент співачка представила перероблений варіант пісні – Нurricane, із тією самою музикою, проте іншими словами.

Як повідомлялося, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.