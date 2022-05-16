  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Участь ОДКБ у російсько-українській війні: генсек організації зробив заяву

    На зустрічі лідерів країн ОДКБ не обговорювалося питання участі держав, які входять до цього військового союзу, у війні Росії проти України - Участь ОДКБ у російсько-українській війні: генсек організації зробив заяву
    На зустрічі лідерів країн ОДКБ не обговорювалося питання участі держав, які входять до цього військового союзу, у війні Росії проти України
    фото: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

    Війська країн-учасників ОДКБ не братимуть участі у військовому вторгненні Росії до України

    Росія не залучала інших учасників Організації договору з колективної безпеки до участі у війні проти України. Про це журналістам заявив генеральний секретар ОДКБ, представник Білорусі Станіслав Зась.

    Зась заявив, що президент Росії Володимир Путін не ставив перед лідерами інших країн-членів ОДКБ питання про безпосередню участь чи залучення військ цих держав у російсько-українській війні.

    Станіслав Зась виступав перед журналістами під час робочого обіду, пізніше сесія, присвячену 20-річчю заснування ОДКБ, продовжиться.

    Нагадаємо, що на засіданні лідерів країн ОДКБ президент Росії Володимир Путін заявив, що проблем із Фінляндією та Швецією його країна не має, але, якщо вони вступлять до НАТО, пообіцяв відповідну реакцію.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко позаздрив Євросоюзу і заявив, що поодинці усі країни-члени ОДКБ «розчавлять і розірвуть».

    Формальний керівник організації, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, розкритикував відсутність реальної допомоги ОДКБ для Вірменії під час другої карабаської війни.

    Додамо, що ще у кінці квітня українська розвідка повідомляла – країни-члени ОДКБ відмовляються підтримувати агресію Росії проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Участь ОДКБ у російсько-українській війні: генсек організації зробив заяву