Участь ОДКБ у російсько-українській війні: генсек організації зробив заяву

На зустрічі лідерів країн ОДКБ не обговорювалося питання участі держав, які входять до цього військового союзу, у війні Росії проти України

Війська країн-учасників ОДКБ не братимуть участі у військовому вторгненні Росії до України

Росія не залучала інших учасників Організації договору з колективної безпеки до участі у війні проти України. Про це журналістам заявив генеральний секретар ОДКБ, представник Білорусі Станіслав Зась.

Зась заявив, що президент Росії Володимир Путін не ставив перед лідерами інших країн-членів ОДКБ питання про безпосередню участь чи залучення військ цих держав у російсько-українській війні.

Станіслав Зась виступав перед журналістами під час робочого обіду, пізніше сесія, присвячену 20-річчю заснування ОДКБ, продовжиться.

Нагадаємо, що на засіданні лідерів країн ОДКБ президент Росії Володимир Путін заявив, що проблем із Фінляндією та Швецією його країна не має, але, якщо вони вступлять до НАТО, пообіцяв відповідну реакцію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко позаздрив Євросоюзу і заявив, що поодинці усі країни-члени ОДКБ «розчавлять і розірвуть».

Формальний керівник організації, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, розкритикував відсутність реальної допомоги ОДКБ для Вірменії під час другої карабаської війни.

Додамо, що ще у кінці квітня українська розвідка повідомляла – країни-члени ОДКБ відмовляються підтримувати агресію Росії проти України.