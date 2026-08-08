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Експрем’єр-міністр України розповів про епізод, який найкраще показав характер Кучми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За словами Кінаха, Кучма був дуже розгніваний через дії Росії, які розцінював як загрозу територіальній цілісності України
фото: скріншот із відео

Анатолій Кінах пригадує, що на той момент він та президент перебували у літаку

Колишній прем’єр-міністр України (2001-2002 рр.), екссекретар Ради національної безпеки та оборони (2005-2006 рр.) та ексміністр економіки (2007 р.) Анатолій Кінах розповів про один із епізодів, який найяскравіше демонструє характер другого президента України Леоніда Кучми. Ідеться про загострення навколо острова Тузла у 2003 році. Тоді Кучма відреагував на дії Росії жорстко і без зволікань, заявив політик у проєкті «ДумаЙ». Про це повідомляє «Главком».

Анатолій Кінах пригадує, що на той момент він та президент перебували у літаку. Інформацію про ситуацію з Тузлою отримали телефоном. Українська сторона вирішила скасувати запланований офіційний візит і повернутися до Києва.

За словами Кінаха, Кучма був дуже розгніваний через дії Росії, які розцінював як загрозу територіальній цілісності України. Президент особисто вийшов на прямий контакт із російською стороною.

«Кучма прямим текстом попередив Путіна: зробите ще кроки – будуть задіяні Збройні сили України», – розповів Кінах.

Він наголосив, що реакція Кучми була миттєвою: після отримання інформації президент припинив офіційний візит, повернувся до Києва, а далі відбулися прямі контакти з російською стороною.

Кінах вважає, що тоді Україна змогла зупинити спробу порушення своєї територіальної цілісності.

«Це дуже серйозний урок був, де ми, на жаль, не зробили необхідних висновків», – зазначив політик.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що Україна могла відіграти ключову роль у висадці людини на Місяць, однак цей проєкт не реалізували через технічні проблеми радянської космічної програми.

Раніше колишній народний депутат Тарас Стецьків заявив, що Петро Порошенко став президентом України не лише завдяки власній політичній кампанії, а й через збіг обставин під час Революції Гідності. 

 

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Теги: депутат Леонід Кучма Україна президент Тарас Стецьків росія путін

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