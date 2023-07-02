Німецький концерн показав оновлений бронетранспортер, який вироблятиметься в Україні

Нова модель Fuchs Evolution може служити інженерною або медичною машиною

Німецький концерн Rheinmetall продемонстрував оновлену версію БТР Fuchs Evolution. БТР поставлять на озброєння ЗСУ, він вироблятиметься в Україні на спільному підприємстві з німецьким концерном, йдеться на сайті Rheinmetall.

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Бронемашина може розвивати максимальну швидкість до 100 км/год фото: Rheinmetall

Нова модель Fuchs Evolution буде доступна в кількох варіантах – платформа може служити інженерною або медичною машиною, також її можна обладнати для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нова модель Evolution отримала двигун потужністю 455 кінських сил. Бронемашина вагою 25 тонн має додаткове максимальне завантаження до 9 тонн, при цьому може розвивати максимальну швидкість до 100 км/год запас ходу становить 800 км.

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Особливістю новітньої моделі бронетранспортера є можливість дистанційного керування з використанням технологій віртуальної реальності. Використовуючи цю технологію, водій на відстані може керувати машиною за допомогою спеціальних окулярів та камер, що дають огляд на 360 градусів.

«І саме Україна стане першою країною, яка отримає на озброєння оновлену модель бронетранспортера. Збирання техніки відбуватиметься на спільному з концерном «Укроборонпром» підприємстві, але більшість складових все одно поставлятимуть з Німеччини», – заявив керівник відділу продажів Rheinmetall Маріус Мейєрінг.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9238, який легалізує автомобілі з правим кермом в Силах оборони України. За нього проголосували за основу і в цілому 279 народних депутатів.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.